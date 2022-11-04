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CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!

Rize’de CHP’li Fındıklı Belediyesi'nin 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Reyyan Kur’an Kursu’nu tahliye ettirme girişimine mahkeme ‘dur’ dedi. Fındıklı Kaymakamlığı’nın, CHP’li Fındıklı Belediyesi’nin Kur’an Kursu’nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Rize İdare Mahkemesi, Kur’an Kursu’nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesine yönelik işlemin durdurulması yönünde karar verdi.

CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!
Ekleme: 4.11.2022 - 22:54 Güncelleme: 4.11.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!
Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim verilen Reyyan Kur'an Kursu'nu tahliye ettirme girişiminde bulundu. Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesine yönelik işlemin durdurulması yönünde karar verdi.

MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Fındıklı Kaymakamlığı, Fındıklı Belediyesi'nin Kur'an Kursu'nu tahliye ettirmesine yönelik Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Rize İdare Mahkemesi, Kur'an Kursu'nun faaliyet gösterdiği taşınmazın tahliye edilmesinin, durdurulması yönünde hüküm çıktı.

CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!

Kararda şu ifadeler yer aldı: 'Dava konusu işlemin, 4-6 yaş okul öncesi kreş binası (Kur'an Kursu) olarak kullanılan taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına uzatılmasına ilişkin olması nedeniyle Anayasa'nın 24.ve 42. maddeleriyle korunan eğitim ve öğrenim hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı mahiyette olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek ve ilerde hukuka aykırı bulunup yürütmesinin durdurulması ve ya karar verilmesi halinde de telafisi güç ve ya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararın cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı kanunun 20. ve 27. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına ara kararı gereğini yerine getirmenin mecburi olduğu aksi halde, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre bir karar verileceği hususunun, davalı idareye tebliğine 04.11.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Öte yandan Fındıklı Belediyesi'nin, taşınmazın tahliye işlemlerinin durdurulmasından önceki süreçte kursun suyunu da kestiği öğrenildi.

CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!

ÖZEL, 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' OLARAK TANIMLAMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş ve okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!

'BRE GAFİL, ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN SENSİN, SENİN BU FAŞİST ZİHNİYETİN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in okul öncesi Kur'an kurslarına dair açıklamalarına eleştirmişti. Erdoğan, 'Neymiş efendim, dinini, diyaneti öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Neymiş, Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır' ifadelerini kullanmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti. Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etmişti.

CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemi durduruldu! Mahkemeden ders niteliğinde karar!

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

Kani Beko, yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda Kur'an Kursu'na giden çocukları hedef aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi eleştiren Kani Beko, 'Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırıdır' iddiasında bulundu. Kani Beko, şunları söyledi: 'Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler.'
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