Bakanlığın kapattığı o bakım eviyle alakalı iğrenç olaylar ortaya çıktı!

Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, yediği elma nedeniyle nefessiz kaldı. Otizmli genç bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda tedavi gören Sevker, hayatını kaybetti. Oğullarının hastalığından dolayı katı gıda yememesi gerektiğini belirten aile, olayda ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.Yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki görürken; Beyaz Gazete ihmale konu olan bakım merkezi hakkında çarpıcı iddialara ulaştı.Oğullarının Otizmli olduğunu ve annesinin katı maddeleri püre şeklinde verdiğini belirten üvey baba Ahmet Acar, Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğunu; bakımevinden şikayetçi olduklarını söyledi. Üvey baba Ahmet Acar, 'Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler' dedi.Olayda adı geçen kurumun ‘personel yetersizliği'nden kaynaklanan ihmaline yönelik olarak Beyaz Gazete'ye özel bakım merkeziyle alakalı önemli ihbarlar ulaştı. İddialarını belgeleriyle birlikte dile getiren M.Ç., “Umarım bir daha hiçbir hastanın mağdur olmaması için gerekenler yapılır. Bunun için ben elimden geleni yapıyorum. Bu yüzden konu hakkında SGK, Savcılık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurularım da mevcut. İnternet sitelerinde ‘aile sıcaklığı' gibi yazmışlar ama orası cehennem çukuru gibi.” ifadelerini kullandı.İddialarını Beyaz Gazete'ye anlatan M.Ç., kurumun 6 şubesi olduğunu hatırlatırken; her şubede ortalama 6 ile 12 arasındaki kişilerin sigortada kayıtlı çalışan olarak görünmesine rağmen çalışmadığını anlattı. İddialarına devam eden M.Ç., çalışıyormuş gibi gösterilen fakat kurumla fiziken bir bağı olmayan kişilerin bu şekilde devleti de zarara uğrattığını söyledi. Yönetmeliğe göre bir bakım personelinin bakması gereken hasta sayısı, bu usulsüzlükten dolayı 3 katına çıktı. Ç., bu durumu İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden şikâyet ettiğini ve isminin gizli tutulması talebine rağmen iddiaların odağındaki kuruma bilgilerinin verildiğini kaydetti.Öte yandan bahsi geçen kurum, kendisine yönelik yapılacak denetimlere karşın önceden sahte mazeret formları hazırlayarak denetmenleri de yanılttığını iddialarına ekledi.Devletin özel bakım merkezine teslim ettiği engelli hastaların aylık olarak yatırılan harçlık paralarını kurumun hastalara kullanmadığı iddiasında bulunan M.Ç., “Hastalara bakamadıkları, devlete zarar verdikleri yetmezmiş gibi bir de onların haklarını gasp ediyorlar. Hasta için yatan harçlıkları anlaştıkları bir kurumla sahte fatura keserek hastaların üzerinden gider olarak gösteriyorlar” dedi.Bahsi geçen özel bakım merkeziyle ilgili bir başka iddia da hastaların darp edildiği yönünde. Birçok hastanın kısa sürede zayıfladığını aktaran Ç., H.A.E. adlı hastanın darp edildiğine dair duyumlar aldığını ve bu konuda hastanın ailesi ile kurumun davalık olduğunu söyledi. Ç.;“Ben tüm iddialarımın arkasındayım. Personelleri çalışıyor gibi gösterip çalıştırmadıkları için hem hastalar hem diğer çalışanlar mağdur. Bu olayların asıl kaynağı personellerin doğru düzgün çalıştırılmayıp devletten gelen teşviğin kötüye kullanılması” ifadeleriyle aktardı.Öte yandan kurumda ‘istismar' iddialarının da kol gezdiğini iddia eden M.Ç., Ş.D. adlı bir hemşirenin Bipolar Duygu Durum Bozukluğu teşhisiyle yatan K.A. adlı 27 yaşındaki kadın hastaya cinsel istismarda bulunduğu nedeniyle işten atıldığını beyan etti. Hemşirenin istismarı nedeniyle intihara kalkışan K.A'nın halen hastanede tedavisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Otizmli Oğuz Sercan Şevker'in ölümüyle ilgili Sultanbeyli'deki engelli bakım evinin soruşturma bitene kadar kapatıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Birçok skandala karışan kurum hakkında internette yapılan yorumlar da okuyanları şaşkına çevirdi. Gerek hasta yakınları gerek çalışanlar gerekse yoldan geçen vatandaşın bile şahit olduğu kötü muammele vicdanları sızlattı.Özel bakımevi hakkında yapılan yorumlar ise şu şekilde;