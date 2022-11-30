Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı!
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu.
Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.