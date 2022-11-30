Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İlçede süredir istihbari çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 75 gram metamfetamin, 13 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, hassas terazi, iki tabanca, 27 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.