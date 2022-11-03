İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor. İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. ile İ.Y.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.Gaziosmanpaşa Caddesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada satışa hazır, ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin, hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Bir diğer yandan otomobildeki S.M ve İ.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.