İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Buca ilçesinde emniyet ekiplerince uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kişinin otomobilinde metamfetamin ve ruhsatsız silah bulundu. İki şüpheli de tutuklandı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor. İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. ile İ.Y.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.
75 gram madde bulundu
Gaziosmanpaşa Caddesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada satışa hazır, ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin, hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
Bir diğer yandan otomobildeki S.M ve İ.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.