Çin'in 23 tonluk roketi Türkiye'ye mi düşecek? TUA'dan açıklama geldi

Çin'in uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıyan Long March 5B roketinin uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı.Bilim insanları, roketin insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelere düşme oranı yüksek uyarısında bulundu.Modern roketlerin uzay boşluğunda itme gücü kullanarak Pasifik Okyanusu'na düşmesi sağlanırken, Çin roketi Long March 5B'de bu özelliğin bulunmaması 23 tonluk roketin hızla yeryüzüne çakılmasına neden olacak.Roketin cumartesi sabah saatlerinde yeryüzünde herhangi bir yere düşebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Atmosfere girdikten sonra yanarak parçalanacak olan 23 ton ağırlığındaki roketin bağımsız parçalar halinde farklı noktalara düşebileceği belirtildi.HARİTADA TÜRKİYE DE VARÇin roketiyle ilgili bir tweet atan Aerospace Corporation, bir harita paylaştı. Haritaya göre, roketin düşebileceği yerlerin ihtimalleri arasında Türkiye de var. Ancak bu çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMATürkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin'in fırlattığı 'Long March 5B' fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 'Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir.' denildi.Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.