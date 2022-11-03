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Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını!

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ekleme: 3.11.2022 - 19:37 Güncelleme: 3.11.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını!Yedigöller Milli Parkı, Sarımustan alanındaki kayın, köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektar alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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