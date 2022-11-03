Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

İlçenin Göldüzü köyünde yaşayan P.E. (10) ve M.E. (12), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; 'İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti' dedi.“Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; 'İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti' dedi.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim'de toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilen açıklamada, '27 Ekim'de ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 12 vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim'de ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verilmiş ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulanmıştır. 24-31 Ekim tarihleri arasında 'İZCİ' sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka, ısırılanların şüpheli temaslı olduğu vakalardır.' ifadelerine yer verildi.