  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,40 - 18,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden endişeli: Seçim sonuçlarını reddedenler ülkeyi kaosa sürükleyecek

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesi Başkan Joe Biden, seçim güvenliğine ilişkin tartışmalara cevap verdi. Seçim sonuçlarını reddedenlerin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini söyleyen Biden, 6 Ocak olaylarına dikkat çekti.

Ekleme: 3.11.2022 - 14:23 Güncelleme: 3.11.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını anımsatarak, Amerikan demokrasisinin saldırı altında olduğunu söyledi.

"Yenilgiye uğramış eski başkan 2022 seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. İnsanların iradesini reddetti, kaybettiği gerçeğini reddetti ve görevini kötüye kullandı" diyen ABD Başkanı, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi bu yılki Kongre ara seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye 28 Ekim günü yapılan saldırıyı anımsatan Biden, birçok Kongre üyesine yönelik bu tarz tehditler olduğunu vurguladı.

Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat herkesi oy kullanmaya davet etti.

Biden, 8 Ocak'taki seçimleri de kabul etmeyeceğini açıklayan bazı isimler olduğuna işaret ederek, "Bu durum Amerika'yı kaosa sürüklüyor. Bu daha önce görülmemiş bir olay. Bu hukuksuz ve Amerika'ya yakışmıyor" ifadesini kullandı.
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Kremlin: Türkiye’nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü
TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi
PKK programında sunum yapan TTB'li Halis Yerlikaya hasta bakmaya devam ediyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy
İzmir’de otopark ücretlerine yüzde 40 zam geliyor
İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı
Firari Danıştay üyesi kıskıvrak yakalandı
Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: 'Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor'
Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi
Türkiye için doğalgaz analizi: Yakında güçlü ticaret merkezi olabilir
İstanbul'da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar
Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan koruyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme! 'Yakında dağılacaklar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez duyurdu: CENK füzesinin müjdesini vereceğiz
Tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması...
ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti! 'Şimdilik iyi akşamlar dilerim'
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

Aydın'da 28 mahallede karantina kararı! 'Mavi dil' hastalığı paniği...

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Bitlis'te sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen sorgulayın

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın altından çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor