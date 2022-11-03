Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki: Elinde belge varsa çık ortaya koy

Başörtüsü teklifine değinen Bakan Bozdağ, teklifin tüm kadınları kapsayacağını belirterek, 'Bu teklif parlamentoya geldikten sonra CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum diğer partilere olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm' dedi.'Biz bir hazırlık yaptık. Bunu parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip meclise sevk etmek istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında da dile getirelim. MHP bu konuda desteğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Zaten biz hazırlıkları Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yaptık. Çalışmalara iştirak ettiler ve her aşamada Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdiğini biliyorum. Dün tekrar bir araya geldik ve desteğini açıkça ifade etiler.CHP Grup Başkanekili Sayın Altay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini ifade etti. Anayasa değişikliğine de meclis seçimleri yakın olduğu için bu süre içinde sıcak bakmadıklarını ifade etti. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra tekrar değerlendireceklerini söylediler. Bir açık kapı bıraktılar Genel itibarıyla anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler. HDP başörtüsü konusunda 'Zaten bizim tutumumuz net. Bu konuda çok açık düşüncelere sahibiz.' dediler. O konuda desteklerinin olduğunu ifade ettiler. Aile ile ilgili konuda bir değerlendirme yaptılar. Orada da olumlu bir hava oldu. Referandum konusuna karşı olduklarını söylediler. Sıcak bakmadıklarını ifade ettiler.İYİ Parti'de 'Somut bir metin üzerinde konuşsak daha iyi olur' ifadesini kullandılar. Biz de neden somut bir teklif getirmediğimizi izah ettik. Hazırlıkları ve bu metnin çerçevesi üzerinde değerlendirmede bulunduk. Onlar da yetkili kurullara bu kurumu götürüp görüştükten sonra tutumlarını ona göre belirleyeceklerini söylediler. Karşı bir tutum görmedik. Bu teklif parlamentoya geldikten sonra CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm.Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık ve kapalı gibi bir ayrım olmayacak. Basit çoğunlukluklarla Türkiye'nin yıllarca acısını ödediği bir konunun yeniden Türkiye'nin önüne gelmesi mümkündür. Ama nitelikli çoğunlukla bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır.Evliliğin kadınla erkek arasında kurulacağını anayasaya koyuyoruz.Ne demek hakime parmak sallamak. Vekiller mahkeme basar tehdit eder mi?Sayın Kılıçdaroğlu devlete, hükümete ve kolluk kuvvetlerine iftira atmaktadır. Elinde belge varsa çık ortaya koy. Birilerinin lafıyla ağzından çıkanı kulağı duymayacak cümleler kurmak ana muhalefetin başındaki genel başkana bunlar yakışmaz. Kimler onlar bilmiyorum. Sonuçta bir laf söylenirken, 'Bu lafın karşılığı nedir? Türkiye'de buna kim inanır?' Bunlar düşünülür... Bu söyledikleri Türkiye'nin aleyhinedir. Uyuşturucu suçuna verilen cezayı artırdık. Terörün infazıyla aynı hale getirdik.Kolluk güçlerimize ve yargımıza çok net bir şekilde iftira etmiştir. Konuya yargıya intikal ettiğinde ıspat hakkı da var. Elinde bilgi, belge ne varsa ortaya koymalıdır. Buradan hodrimeydan diyorum. İddia ede ede iftira etmek büyük bir suçtur. Bazıları soru sorarak, bazıları iddia ederek, bazıları da hüküm cümlesi kurarak iftira ediyor. İftia etmek bizim hukukumuzda çok net şekilde suçtur.İsveç Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelecek. Bu konular orada da görüşülecek. Teröre destek noktasında Türkiye'nin terörle mücadelesine detsek olucu adımlar atarlarsa, Türkiye'ye silah ambargosu dahil yaptırımlar konusunu gözden geçirip geri adım atarlarsa NATO'ta tam üyelik sürecini nihayete erdirebiliriz.İadeler konusunda şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. Olumlu görüşmeler var. Kendilerine göre izahları var. Kendi değerlendirmeleri var. Bize iade edilmiş ne Finlandiya'dan ne de İsveç'ten herhangi bir kişi yok.Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak uygulamalar var.