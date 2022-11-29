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Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım

Avusturya-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturyalı parlamenterlerin Türkiye'nin sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonları eleştirmeleri üzerine ders niteliğinde bir cevap verdi. Şentop "Avrupa'nın hiç bir ülkesinden 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım. Türkiye'nin, teröre karşı kendini koruma hakkı vardır." açıklamasında bulundu.

Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
Ekleme: 29.11.2022 - 16:16 Güncelleme: 29.11.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
Meclis Başkanı Sobotka'nın daveti üzerine Avusturya'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk kökenli Nurten Yılmaz'ın başkanlığında Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü.

' 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım'

Türkiye'nin sınır ötesi hava operasyonunu eleştiren Avusturyalı parlamenterlere cevap veren Mustafa Şentop, 'Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz. Suriye'de binlerce km uzaktalar ama Avrupa'nın hiç bir ülkesinden 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım. Dostlarımızın da bu haklı konuda desteğini bekliyoruz. Vicdanımız müsterih. Hedefimiz oradaki terör grupları' dedi.

'Hedefimiz yanan ateşi söndürmek'

Meclis Başkanı Şentop, Ukrayna savaşı nedeniyle içinden geçilen kritik dönemde Türkiye'nin üstlendiği role işaret ederek, 'Birçok ülkenin rasyonel karar almakta zorlandığını, olan bitenin bugüne ve geleceğe etkilerini değerlendirmekte zorlandığını görüyoruz. Bir an önce insani krizi sonlandırması için çaba gösteriyoruz. Türkiye baştan beri insani ateşkesin sağlanması için çaba gösterdi. Birinci hedefimiz bu yanan ateşi söndürmek' dedi.

Meclis Başkanı Şentop, başta Avrupa, sonra tüm dünyayı etkileyen tahıl ve enerji krizi konusunda daha dikkatli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından birini, Avusturya'da yaşayan yaklaşık 300 bin kişiyi bulan Türk toplumunun oluşturduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, Türk toplumunun bazı temel sorunlarına henüz çözüm bulunamadığını da kaydetti.

'İslam düşmanı saldırılar endişelendiriyor'

Şentop, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve Müslüman karşıtlığının Avusturya'daki Türk kökenli vatandaşları da olumsuz etkilediğini ve bundan kaygı duyduklarını aktardı. Şentop, 'Vatandaşlarımıza, iş yerlerine, Türk camilerine veya derneklerine yönelik artan yabancı düşmanı saldırı ve eylemler bizleri endişelendiriyor. Avusturya Türk toplumu; ayrımcılık ile ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar karşısında Avusturya devletinin güvencesini arkasında daha fazla hissetmelidir' diye konuştu.

Türk şehitlik anıtı

Meclis Başkanı Şentop ayrıca, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerleri için Viyana Merkez Mezarlığı'nda planlanan bir Anıt Projesi üzerine de konuşarak, 'Türk ve Avusturya askerlerinin yan yana savaştığı bu dönemde şehit olan askerlerimiz, Avusturya'yı savunurken hayatlarını kaybetmiştir. Viyana Merkez Mezarlığı'nın 91. Bölümünde metfun olan askerlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması bizim için son derece önemlidir. Büyük Harp'in sona ermesinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti. Onların değerli hatıralarını onurlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

Terörle mücadele

Avusturyalı parlamenterlerin, Türkiye'nin sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonla ilgili konuşmaları üzerine Şentop, şunları söyledi:

'Tüm dostlarımızdan ilkesel bir duruş bekliyoruz. Suriye'de binlerce km uzaktalar ama ABD'nin askeri unsurları var. ABD Suriye'de ne arıyor? 'ABD'ye zarar veriyor. Ben bunları bulundukları yerde yok ederim' diyor. Oysa Türkiye'nin hemen sınırının dibinde. Sınırının diğer tarafını Suriye'nin koruma imkanı yok. Türkiye, terör gruplarının gelip Türkiye'de eylem yapmasını beklemek zorunda değil. Avrupa'nın hiç bir ülkesinden 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım. Türkiye'nin, teröre karşı kendini koruma hakkı vardır. Birçok ülkenin operasyonlarda sivillere zarar verdiğine ilişkin çok çalışma okudum. Bunları medyadan da takip etmek mümkün. ABD'nin, bazı Avrupa ülkelerinin 'pardon' dediği çok olay oldu. Afganistan'da oldu, Irak'ta oldu. Avrupalı siyasetçilerden gerekli tepkiyi göremedik. Türk Silahlı Kuvvetleri siviller konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Hataen bile sivillere zarar verilmemiştir. Sivillere yönelik endişelerin ilkesel olarak ifade edilmesi bizi rahatsız etmez. Ancak Türkiye orada terör örgütü mensuplarının eğitim almasına, yetiştirilmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecektir. Dostlarımızın da bu haklı konuda desteğini bekliyoruz. Vicdanımız müsterih. Hedefimiz oradaki terör grupları.'
Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
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