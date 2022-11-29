Kuşadası açıklarında geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında, 25 Kasım günü saat 08.20'de, can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 gün sonra da saat 14.05'te durdurulan lastik botta, 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği belirtildi.