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Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler

İstanbul'da bugüne kadar 271 kilometrelik raylı sistem hattını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Ulaştırma Bakanlığı, önümüzdeki yıl tamamlayacağı 4 yeni hatla bu rakamı 363 kilometreye yükseltecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakanlığa başvurarak "yapmayız" dediği bütün hatları devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, birçok hatta açılış aşamasına geldi.

Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler
Ekleme: 29.11.2022 - 09:22 Güncelleme: 29.11.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler
2 ekim tarihinde 7.4 kilometre uzunluğunda, günlük 1.2 milyon yolcu kapasitesine sahip Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanlığı, '2023 Bütçe Sunuş Kitabı'nda ise yapımı devam eden metro projelerinin tamamlanma tarihlerini ilan etti.

İBB YAPAMADI BAKANLIK DEVRALDI
Ulaştırma Bakanlığı, 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattını 22 mayıs 2020 tarihinde mevcutta yüzde 5 ilerleme ile devralırken projeyi tamamlama aşamasına getirdi.

Toplamda 6.2 kilometreden oluşan, 4 istasyon ve saatlik 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattı için 970 milyon lira harcandı. metro hattı 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

İSTANBUL HAVALİMANI İLE KENT MERKEZİ ARASI ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanması ve diğer toplu taşıma modları ile Gayrettepe'de entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu inşası ise 1 Nisan 2023'te tamamlanacak. Toplam 37.5 kilometre uzunluğa, 9 istasyona ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattı için 1.3 milyar Euro harcandı.

HALKALI'DAN HAVALİMANINA ULAŞIM İÇİN 5.2 MİLYAR LİRA HARCANDI

Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ise 1 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak. Toplam hat uzunluğu 31.5 kilometre olan 7 istasyondan oluşan metro hattı günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. 5 milyar 153 milyon lira harcanan metro hattının açılışı 2023'ün ilk yarısına yetişecek.

HATLAR BAKIRKÖY İDO'YA BAĞLANIYOR

Mevcut Kirazlı-Başakşehir hattını doğrudan Bakırköy İDO'ya bağlayan ve diğer toplu taşıma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar-Kirazlı metrosu ise 28 Mayıs 2023'te tamamlanacak. 281 milyon Euro'ya mal olan metro hattı 8.4 kilometre uzunluğa sahip olacak.7 istasyondan oluşan hat, tamamlandığında günlük 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

ALTUNİZADE METROSU 2024'TE HİZMETE AÇILAK

Altunizade köprülü kavşağından başlayan, yoğun günlerde bin 700 araç ziyaretçisinin geldiği Çamlıca sosyal tesislerinin orta aksında konumlandırılan Ferah Mahallesi ve Çamlıca tepesinde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camisi'ne ulaşan tek hatlı metro hattı projesi olan Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metrosu ise 1 Mart 2024'te tamamlanacak.

4.5 kilometre hat uzunluğuna sahip olan proje tek yönde saatlik 8 bin 100 yolcu kapasitesine sahip olacak. 1 milyar 185 milyon liraya mal olması planlanan metro hattı ulaşımı kolaylaştıracak.

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Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler
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