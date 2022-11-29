Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler

2 ekim tarihinde 7.4 kilometre uzunluğunda, günlük 1.2 milyon yolcu kapasitesine sahip Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanlığı, '2023 Bütçe Sunuş Kitabı'nda ise yapımı devam eden metro projelerinin tamamlanma tarihlerini ilan etti.Ulaştırma Bakanlığı, 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattını 22 mayıs 2020 tarihinde mevcutta yüzde 5 ilerleme ile devralırken projeyi tamamlama aşamasına getirdi.Toplamda 6.2 kilometreden oluşan, 4 istasyon ve saatlik 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattı için 970 milyon lira harcandı. metro hattı 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanması ve diğer toplu taşıma modları ile Gayrettepe'de entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu inşası ise 1 Nisan 2023'te tamamlanacak. Toplam 37.5 kilometre uzunluğa, 9 istasyona ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattı için 1.3 milyar Euro harcandı.Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ise 1 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak. Toplam hat uzunluğu 31.5 kilometre olan 7 istasyondan oluşan metro hattı günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. 5 milyar 153 milyon lira harcanan metro hattının açılışı 2023'ün ilk yarısına yetişecek.Mevcut Kirazlı-Başakşehir hattını doğrudan Bakırköy İDO'ya bağlayan ve diğer toplu taşıma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar-Kirazlı metrosu ise 28 Mayıs 2023'te tamamlanacak. 281 milyon Euro'ya mal olan metro hattı 8.4 kilometre uzunluğa sahip olacak.7 istasyondan oluşan hat, tamamlandığında günlük 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.Altunizade köprülü kavşağından başlayan, yoğun günlerde bin 700 araç ziyaretçisinin geldiği Çamlıca sosyal tesislerinin orta aksında konumlandırılan Ferah Mahallesi ve Çamlıca tepesinde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camisi'ne ulaşan tek hatlı metro hattı projesi olan Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metrosu ise 1 Mart 2024'te tamamlanacak.4.5 kilometre hat uzunluğuna sahip olan proje tek yönde saatlik 8 bin 100 yolcu kapasitesine sahip olacak. 1 milyar 185 milyon liraya mal olması planlanan metro hattı ulaşımı kolaylaştıracak.