AFAD açıkladı: Peş peşe iki deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saat 07.22'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bir deprem de Ege Denizi'nde saat 07:32'de meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde saat 07.32'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğla'nın Ula ilçesi de güne depremle uyandı.AFAD bölgede sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıklayarak verileri de paylaştı.Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saat 07.22'de deprem meydana geldi. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.