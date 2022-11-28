Uçak yüksek gerilim hattına yapıştı: 30 metrede asılı kaldılar

Yetkililer, küçük uçaklarının yüksek voltajlı bir iletim kulesine çarpması ve Maryland'deki elektrik hatlarına dolanmasının ardından iki kişinin yaklaşık 30 fit yükseklikte asılı kaldığını söyledi.Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, New York , White Plains'ten ayrılan tek motorlu uçağın Gaithersburg'daki Montgomery County Airpark yakınlarındaki elektrik hatlarına çarptığını söyledi.Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi baş sözcüsü Pete Piringer, Maryland Eyalet Polisi tarafından kimliği belirlenen bir pilotun 65 yaşındaki Patrick Merkle ve 66 yaşındaki bir yolcu Jan Williams'ın uçakta olduğunu söyledi.Kurtarma birimleri, uçağı havada yaklaşık 100 fit asılı halde buldu. Kaza sırasında yolcuların yaralanmadığı belirtildi.Piringer, 'Yaklaşık 100 fit yukarıda sallandıkları gerçeği göz önüne alındığında çok tehlikeli bir durumdalar'' ifadelerini kullandı.Kurtarma ekipleri mahsur kalanları kuleden güvenli bir şekilde indirmeye çalışırken yoldaki trafik askıya alındı.İtfaiye ve polis ekiplerine yardımcı olmak için tehlikeli madde timi ile birlikte özel teknik ekipler olay yerine geldi.Independent'a göre Piringer, 'Uçaktaki insanlara ulaşma sürecindeyiz, iletişim halindeyiz' dedi.Washington bölgesindeki kamu hizmeti şirketi Pepco'ya göre, olay bölgede büyük bir elektrik kesintisine neden oldu ve yaklaşık 120.000 kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.Yollar da trafiğe kapatıldı ve bölgedeki çok sayıda trafik ışığı söndü.Montgomery County Devlet Okulları, 'yaygın bir elektrik kesintisi ve bunun güvenlik ve okul operasyonları üzerindeki etkisi' nedeniyle tüm okulların ve ofislerin 28 Kasım Pazartesi günü kapalı kalacağını söyledi. Olay yerindeki 'elektrikli kablolar' nedeniyle Montgomery Köyü'ndeki insanlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ancak Pepco, hatların 'enerjisini kestiğini' söyledi.Kazadan gelen görseller, iletim kulesine burun yukarı yerleşmiş ve tellere dolanmış küçük beyaz bir uçağı gösterdi.Goldstein, kurtarma ekiplerinin çalışmasını güvenli hale getirmek için önce yüksek gerilim tellerinin topraklanacağını ve ardından itfaiye ekiplerinin kepçeli kamyonlar veya bir vinç kullanarak uçağı zincirleyerek veya kuleye bağlayarak sabit hale getirmek için kullanacağını söyledi.Uçak daha dengeli hale geldikten sonra, kurtarıcılar yolcuları aşağı indirmek için vinç veya kepçeli kamyonları kullanacak.FAA, uçağın Mooney M20J olduğunu tespit etti ve olayı Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile araştıracaklarını söyledi.