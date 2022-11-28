Nevşehir'de 11 bin 902 litre sahte içki ele geçirildi

Nevşehir'de, emniyet ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 bin 902 litre sahte içki ele geçirildiği bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere operasyon düzenledi.Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 bin 902 litre sahte içki, 2 bin mantar tıpa ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.