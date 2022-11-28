Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman Gazetesi'nin 11 yazarı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmış ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise bu sanıklar hakkındaki hükmü 'eksik inceleme' nedeniyle bozmuştu.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Ali Bulaç avukatlarıyla birlikte katıldı.Savunma yapan sanıklardan Şahin Alpay, 'Hakkımdaki FETÖ iddiaları yalandır. Hiçbir dini cemaate de girmedim. Zaman Gazetesi'nde yazma sebebim, diğer gazetelerde yazma imkanı bulamamış olmamdır' dedi.Karar açıklanmadan önce sanıklara son sözleri soruldu. Şahin Alpay, 'Ben yazarlık hayatım boyunca askeri darbelere karşı yazı yazmış biri olarak tanınıyorum. Beraatimi talep ediyorum' derken, diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.MÜMTAZER TÜRKÖNE'YE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASIMümtazer Türköne ise yaptığı savunmada 'Pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım' dedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ı, 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.Mahkeme Mümtazer Türköne'yi ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına, sanık Mehmet Özdemir hakkındaki dosyayı ayırarak yakalama kararının devamına karar verdi.