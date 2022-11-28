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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarları Mümtazer Türköne Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir’in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Mümtazer Türköne’yi, “terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek yardım etme” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası
Ekleme: 28.11.2022 - 14:10 Güncelleme: 28.11.2022 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman Gazetesi'nin 11 yazarı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmış ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise bu sanıklar hakkındaki hükmü 'eksik inceleme' nedeniyle bozmuştu.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

ALİ BULAÇ

KARAR DURUŞMASINA KATILDILAR
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Ali Bulaç avukatlarıyla birlikte katıldı.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

MÜMTAZ TÜRKÖNE

Savunma yapan sanıklardan Şahin Alpay, 'Hakkımdaki FETÖ iddiaları yalandır. Hiçbir dini cemaate de girmedim. Zaman Gazetesi'nde yazma sebebim, diğer gazetelerde yazma imkanı bulamamış olmamdır' dedi.

SON SÖZLERİNDE DE BERAAT TALEP ETTİLER
Karar açıklanmadan önce sanıklara son sözleri soruldu. Şahin Alpay, 'Ben yazarlık hayatım boyunca askeri darbelere karşı yazı yazmış biri olarak tanınıyorum. Beraatimi talep ediyorum' derken, diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

ŞAHİN ALPAY

MÜMTAZER TÜRKÖNE'YE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mümtazer Türköne ise yaptığı savunmada 'Pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım' dedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ı, 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

AHMET TURAN ALKAN

Mahkeme Mümtazer Türköne'yi ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına, sanık Mehmet Özdemir hakkındaki dosyayı ayırarak yakalama kararının devamına karar verdi.

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası

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Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası
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