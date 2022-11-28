İzmir Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama: Fişekleri ambulans şoförleri tuvalete bırakmış

Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.”Olayın ardından statta kamera tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şu sözlere yere verildi: “Yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.Sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile arka arkaya vurdu.Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.”Ayrıca yapılan açıklamada, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adlî işlemlerin başlatıldığı belirtildi.