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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.

SAT komandolarının kullanacağı 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü için ihale açıldı. İhaleyi haberleştiren Sözcü gazetesi alenen yalan bilgilerle ihaleyi zan altında bırakmaktan çekinmedi. İhalenin şartnamesine ‘Yunanistan yapımı’ şartı konulduğunu öne süren gazete, istihbarat zaafiyeti yaşanabileceği iftirasını atmaktan çekinmedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sözcü'nün yalanlarını madde madde ifşa etti. Ersoy, ihale şartnamesinde 'Yunan malı şartı' içeren bir madde olmadığını belirterek, "kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
Ekleme: 28.11.2022 - 14:02 Güncelleme: 28.11.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.

'YUNANİSTAN YAPIMI KOMPRESÖR' YALANI
Sözcü, ihale şartnamesinde 'Yunanistan yapımı kompresör' şartı konulduğu öne sürdü. İhale şartnamesine giren Paramina marka Yunan malı kompresörün Türkiye'de servis hizmeti bulunmadığı ve firmanın adresinin de Atina'nın yakınlarındaki Attika bölgesi olarak göründüğü yazan gazetenin yalanları bununla sınırlı kalmadı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.

'GÜVENLİK ZAAFİYETİ' İDDİASI

Kompresör sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın CİMER'e şikayette bulunduğu yazan Sözcü, Yunan firmasında çalışan personelin istihbarat personeli olabileceği ve güvenlik zaafiyeti yaşatabileceğini iddiasında bulundu. Ancak Sözcü'nün mumu yatsıya kadar bile yanmadı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.

YUNAN MALI ŞARTI YOK!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, tamamen yalan bilgilerle oluşturulan haberi madde madde ifşa etti.

Ersoy'un Twitter adresinden yaptığı bilgilendirme şu şekilde:

JGK tarafından ayrıntılı açıklama yapılacaktır.
1.İstenilen teknik kapasiteye sahip toplam beş firma ile görüşülmüştür.
2.Bunlardan üç firma teklif vermek istemiştir.
3.Teklif verecek firmalardan biri de yerli ve millidir ve %15 fiyat avantajı vardır.
4.İhale 8 Aralık'ta yapılacaktır. Kesinlikle yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur.
5.Toplam piyasa değeri 500 bin lirayı bile bulmayan bir alım için istenilen teknik kapasiteye haiz ürünü bulunmayan firmanın oyuncağı olup kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
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