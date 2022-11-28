İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.'YUNANİSTAN YAPIMI KOMPRESÖR' YALANISözcü, ihale şartnamesinde 'Yunanistan yapımı kompresör' şartı konulduğu öne sürdü. İhale şartnamesine giren Paramina marka Yunan malı kompresörün Türkiye'de servis hizmeti bulunmadığı ve firmanın adresinin de Atina'nın yakınlarındaki Attika bölgesi olarak göründüğü yazan gazetenin yalanları bununla sınırlı kalmadı.Kompresör sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın CİMER'e şikayette bulunduğu yazan Sözcü, Yunan firmasında çalışan personelin istihbarat personeli olabileceği ve güvenlik zaafiyeti yaşatabileceğini iddiasında bulundu. Ancak Sözcü'nün mumu yatsıya kadar bile yanmadı.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, tamamen yalan bilgilerle oluşturulan haberi madde madde ifşa etti.JGK tarafından ayrıntılı açıklama yapılacaktır.1.İstenilen teknik kapasiteye sahip toplam beş firma ile görüşülmüştür.2.Bunlardan üç firma teklif vermek istemiştir.3.Teklif verecek firmalardan biri de yerli ve millidir ve %15 fiyat avantajı vardır.4.İhale 8 Aralık'ta yapılacaktır. Kesinlikle yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur.5.Toplam piyasa değeri 500 bin lirayı bile bulmayan bir alım için istenilen teknik kapasiteye haiz ürünü bulunmayan firmanın oyuncağı olup kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir.