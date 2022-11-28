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Galata Köprüsü'nde direk devrildi! Tramvay seferleri aksadı

İstanbul Galata Köprüsü'nde sabah saatlerinde üzerinde EDS kameralarının olduğu aydınlatma direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tramvay tellerinde hasar meydana gelirken, seferler aksadı.

Ekleme: 28.11.2022 - 13:37 Güncelleme: 28.11.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Galata Köprüsü'nde direk devrildi! Tramvay seferleri aksadıFatih Galata Köprüsü'nde EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, tramvay tellerine çarparak yola devrildi. Tramvay telinin hasar alması nedeniyle seferler durduruldu. O sırada
yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Galata Köprüsü üzerindeki EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, Karaköy yününde yola devrildi. Devrilen direk Kabataş-Bağcılar
hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu.

Telin kopma ihtimaline karşı tramvay seferleri durduruldu. Direğin devrildiği anda yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken
devrilen direk yol kenarına alındı. Daha sonra gelen ekipler tramvay telinde oluşan hasarı onardı. Yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri normale döndü. Direğinin çürüdüğü için devrildiği öne sürülürken inceleme devam ediyor.
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