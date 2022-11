Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı.Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, 'Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini 'üretim' oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz' açıklamasında bulundu.Esnafın borçlarında kolaylıklar sunulacağını belirten Bakan Nebati, 'Halkbank'ın doğrudan kullandırdığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkânı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz. Üretimi temel alan ekonomi politikamız kapsamında ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadık.Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Son günlerde, bazı uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyeline dikkat çekmeye başladı. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz.Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımız, girişimcilerimiz daha fazla üretecek, daha fazla istihdam oluşturacak, refahımız artacak ve Türkiye kazanacak' ifadelerini kullanmıştı.