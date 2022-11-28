Boğayı balyoz ile başına vura vura öldürdü! İşte infial yaratan görüntü!

Mardin'de bir boğayı kafasından balyozla vurarak etkisiz hale getiren caniler polisin titiz çalışması ile yakayı ele verdi. Tutuklanan zanlılardan ikisinin merdiven altı diye tabir edilen kaçak yollardan kasaplık yaptığı öğrenildi. O görüntüler ise tüyler ürpertti!

Mardin'de meydana gelen olayda Hadi Bayram kullanıcısı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda bir kasabın bir boğayı kesmek için etkisiz hale getirmek adına önce ayağına ip bağladığı, kafasına geçirdiği torbadan sonra ise balyozlarla kafasına vurma görüntüsünün yayınlanmasında sonra polisi harekete geçti.Mardin Emniyet ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmış binlerce yorum almıştı.Sözde iki kasap canisinin sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular yakalandı. Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır" demişti...