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Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Korku dağları bekliyor. Tek yol Türk adaletine teslim olmak. Bunun dışında yol yok." dedi.

Ekleme: 28.11.2022 - 00:31 Güncelleme: 28.11.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde
Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

'HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birlik komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti.

Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinin teröristlerin uzun süredir yuvalandığı bir yer olduğuna işaret ederek, 'Burayı büyük bir başarıyla bu noktaya getirdiniz. İnşallah bu harekatı da başarıyla tamamlayacaksınız.' diye konuştu.

Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde

'VERİLEN GÖREVLERİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğine, etki alanının üç kıta olduğuna dikkati çeken Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine de önemli sorumlulukların düştüğünü vurguladı.

Akar, bu sorumlulukları, verilen görevleri bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, 'Bundan sonra da Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı tarihine yaraşır şekilde verilen görevleri tamamlayacağız.' ifadesini kullandı.

Hudut güvenliğinin önemli olduğunu, Mehmetçiğin, 'Hudut namustur' anlayışı ile görevini yerine getirmeye devam ettiğini dile getiren Akar, 'Bazı fitne ve fesat yuvaları, bazı ordubozanlar gerçek dışı iddialarla, iftiralarla Mehmetçiğin emeğine saygısızlık yapıyorlar. Bunlar asla kabul edilemez. Hudutlarda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirlerini almaya devam ediyoruz. En gelişmiş teknolojik imkanları kullanıyoruz.' dedi.

Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde

'BU KİLİDİ KAPATMAKTA KARARLIYIZ'

'Terörü kaynağında yok etme' anlayışı kapsamında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

'Bizler sivil, masum insanlara zarar gelmemesi için her türlü tedbiri alıyor, hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Gerek Irak'ın kuzeyi gerekse Suriye'nin kuzeyindeki tüm operasyonlarda tek hedefimizin teröristler olduğunu, herhangi etnik, dini, mezhepsel gruba veya koalisyon güçlerine karşı bir harekat yapmamızın söz konusu olmadığını tekrar tekrar söylüyoruz. Teröristlerin ne kadar sıkıştığı ortada. Önümüzdeki günlerde bu baskının daha da artması sonucu teslim olan teröristlerin sayısının daha da artacağını ve bu çöküşün terörün bitmesiyle sona ereceğini değerlendiriyoruz.'

Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getiren Akar, 'Biz ülkemizin, hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Teröristlerin bitmesi sadece bizim için değil, komşu ve kardeş ülkelerin de lehine olacak. Bunun anlaşılması lazım. Terör belasından sadece biz değil dost ve kardeş komşu ülkeler de kurtulmuş olacak. Bu kilidi kapatmakta kararlıyız, azimliyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Korku dağları bekliyor. Tek yol Türk adaletine teslim olmak. Bunun dışında yol yok.' diye konuştu.

Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde

'KARDEŞ OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Mehmetçiğin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, 'Biz teröristlerle mücadele ederken, içeride ve dışarıda bazı fitne ve fesat yuvaları lafımızı çarpıtıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeş. Biz yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bundan sonra da çatlasalar da patlasalar da Türk ve Kürt kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bizi bölemeyecek, ayıramayacaklar.' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde

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