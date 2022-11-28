Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu 1. Bölge toplantısına katılmak üzere Zonguldak’a gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk olarak Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak'ta İl ve İlçe İnsan Hakları kurulu 1. Bölge toplantısına katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından çiçek verilerek karşılanan Adalet Bakanının ziyaretinde, Bakan Yardımcıları Yakup Moğol, Hasan Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Akın Gürlek, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım hazır bulundu.Bakan Bozdağ'ı Zonguldak Valilik önünde Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkan Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile daire müdürleri karşıladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Zonguldak Valiliği anı defterini imzalamasının ardından Valilik makamında ziyaret basına kapalı olarak devam etti.