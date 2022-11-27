Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör belasının kökünü kazıyacak...Kahraman Türk askeri, farklı bölgelerdeki operasyonlarına devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca mesai sürdürdü.Bakan Akar, gece mesaisinin ardından ise sabah sınır hattına hareket etti.Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.