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Kayseri'de otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Sivas’ın Şarkışla ilçesine giden otomobil TIR’la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.11.2022 - 01:35 Güncelleme: 26.11.2022 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldüPınarbaşı ilçesinden Şarkışla ilçesine giden E.E yönetimindeki 38 YD 122 plakalı otomobil, H.Y'nin kullandığı 38 AIJ 905 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede otomobil sürücüsü E.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.E'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü ise gözaltına alındı.
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