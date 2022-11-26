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Hatay'da 150 bin makaron ve 23 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 23 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 26.11.2022 - 16:51 Güncelleme: 26.11.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 150 bin makaron ve 23 kilogram tütün ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 23 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kışlalar Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Ekipler, adreste gümrük kaçağı 150 bin makaron ve 23 kilogram tütün ele geçirdi.

Polis ekipleri, M.Y'yi gözaltına aldı.
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