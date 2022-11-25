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Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı!

Edirne’de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 25.11.2022 - 20:41 Güncelleme: 25.11.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı!
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 10'u FETÖ/PDY, 4'ü terör örgütü PKK/KCK olmak üzere 14 terör şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi ile askeri suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı. (DHA)
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