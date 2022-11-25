Van sınır hattında 112 kilo 678 gram esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınır hattında 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, jandarma ile koordineli olarak Van hudut hattında 112 kilo 678 gram toz esrar ele geçirdi.' ifadelerine yer verildi.