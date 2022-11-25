Süleyman Soylu yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9'luk deprem, birçok çevre ilden hissedildi.Büyük korkuya neden olan afette yaralı sayısının 93 olduğu açıklandı.38 kişinin eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32’si taburcu olurken biri yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralının da tedavisi sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerinde hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi.