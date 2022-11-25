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İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa, AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Havran Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı. Karaboğa’ya rozetini AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran taktı.

Ekleme: 25.11.2022 - 16:47 Güncelleme: 25.11.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa, AK Parti’ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı 'Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir' çağrısının ardından İYİ Parti Havran Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa'da AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki katılım töreninde; AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Başkanı İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı H. Murat Uysal ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran yaptığı konuşmada; 'Bugün birlikte olmamızın sebebi, vesilesi Mehmet Abimiz Havran Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak artık AK Parti saflarına katıldı. İyi Parti'yi bıraktı AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, milli olanların tarafında yer aldı. Bundan sonra dava arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız inşallah daim olacak. Hep birlikte memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

AK Parti katılan Havran Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa hayırlı olsun dileklerinde bulunarak 'Allah utandırmasın' dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da Karaboğa'nın AK Parti'ye katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Balıkesir güçleniyor. Mehmet Bey'in partimize katılımıyla meclis aritmetiğinde daha güçlü bir hale geldik. Kendisine hoş geldin diyoruz. Balıkesir'e her yapacağımız hizmetlerde onunda imzasının olması açısından çok anlamlı bir değeri var. Hayırlı olsun' şeklinde konuştu.
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