Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz" ifadelerini kullandı. Şerif ise "Terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, başarısı başarımız.Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve destek için tüm Pakistan makamlarına teşekkür ediyorum. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir teattisinde bulunduk.Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizlerin etkilerinin giderilmesini tesisen çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İkinci yuvamızdayız, Türkiye'deyiz.Yüreğimiz teröristlerin şehit ettiği kişilerle.Terörle mücadeleye destek vermeye hazırız.İşbirliğini daha da artırmanın zamanı geldi.