Yeni yüksek hızlı tren hattı geliyor: İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.Önümüzdeki dönemde, Ankara-İstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de hazırlık sürecini hızlandırıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, ulaştırmada Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi.Çalışmalar sonrasında güzergâhın, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman olacağı gibi detaylar ortaya çıkacak.Ankara-İstanbul arasındaki çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Sabah'ta yer alan habere göre böylece şu anda yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek.Proje kapsamında 70'e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor.Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak, kara yolu ulaşımının yükünü hafifletecek.Hızlı trene binmek ise vatandaşlar için uçak yolculuğundan bile avantajlı hale gelecek.