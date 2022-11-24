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Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından azalan güven markaların Twitter’daki reklam harcamalarını da durdurmaya itiyor. Pfizer, Mondelēz, Coca Cola ve Unilever gibi yedi büyük şirket Twitter reklamlarını durdurdu.

Ekleme: 24.11.2022 - 13:15 Güncelleme: 24.11.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda Twitter'a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma teklifinde sona gelindi ve şirketin yeni sahibi, Musk oldu.

Oldukça uzayan ve tarafları davalık hale getiren olaylar esnasında, Twitter'ın hisse senetleri değer kaybederken, Elon Musk'ın yönetimi devralmasıyla pek çok üst düzey yönetici Twitter'daki görevinden istifa etti.

Mevcut CEO Parag Agrawal'ın işine de son veren Musk, yeni uygulamaları devreye almaya ve işgücü kesintilerine yöneldi. Bu süreçte dünyaca ünlü markalardan bazıları, Twitter'da yaptıkları reklam harcamalarını kesmeye ve Twitter reklamlarını durdurmaya başladı.

OTOMOTİV, GIDA VE İLAÇ SEKTÖRÜNDEN DÜNYA MARKALARI REKLAMLARI DURDURDU
Dünyaca ünlü markaların Twitter'da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelēz ilk sıralarda yer aldı.

Bu markaları General Mills, Volkswagen Group, Audi ve General Motors gibi şirketler izledi.

Öte yandan Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter'da reklam aktivitelerini durdurmayı önerdi.
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