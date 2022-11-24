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Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor.

Ekleme: 24.11.2022 - 13:39 Güncelleme: 24.11.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
Toroslar üzerinde 'dengeli konsol' yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi. Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek. Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak. Viyadüğün trafiğe açılmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zamandan tasarruf sağlarken, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak.

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

'Eski güzergaha göre 20 dakika zaman tasarrufu sağlayacaktır'

Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş, viyadüğün Konya-Karaman ayrımı Belören Hadim Devlet Yolu üzerine yapıldığını söyledi.

Eğiste Hadimi Viyadüğü üzerindeki 63,6 kilometrelik bölünmüş yolu tamamladıklarını anlatan Ateş, 'Bu proje içinde Eğiste Hadimi Viyadüğü var. Viyadük, 1400 metre uzunluğunda ve ayak yüksekliği 166 metredir. Ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip dengeli konsoludur ve en uzunudur. Eski güzergaha göre yolu 4,4 kilometre kısaltacaktır ve 20 dakika zaman tasarrufu sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı. Açılışın 26 Kasım Cumartesi günü yapılacağı bilgisini paylaşan Ateş, 'Şu an son rötuşları yapıyoruz. Yatay ve düşey işaretlemeleri yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Allah izin verirse cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın teşrifiyle viyadüğümüzü trafiğe açmış olacağız.' diye konuştu.

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor


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