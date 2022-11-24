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Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor

Açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan kısıtlamalar arasında uluslararası ödemelerin de yer aldığını belirterek, “Şu anki uluslararası ödemeler sisteminin düzenlenmesi devletler ve finansal gruplardan oluşan dar bir kulübün kontrolü altında. Bu grup evrenin efendileridir ve tekelci bir şekilde her şeyi kontrol ediyorlar.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Ekleme: 24.11.2022 - 20:27 Güncelleme: 24.11.2022 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Sberbank tarafından düzenlenen 'Yapay zeka dünyasında seyahat' konulu uluslararası konferansta konuştu.

Yapay zeka alanındaki atılımların çok önemli olduğunu ve devletler arasındaki rekabet arttığına işaret eden Putin, 'Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerini, egemenliğimizi, güvenliğimizi, refahımızı, ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınma görevlerini yeni bir düzeyde çözme yeteneğimizi belirleyecektir.' diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor

Mevcut on yıla ilişkin hedeflerinin, yapay zekayı ekonominin her alanında uygulamak olduğunu anlatan Putin, 'Yapay zeka, ekonominin tüm sektörlerini, sosyal alanı ve kamu yönetim sistemini kapsamalıdır. Bu planlanan yolun önemli bir bölümünü geçtik, yapay zekanın hızlı gelişimi için gerekli temeli oluşturduk.' dedi.

Putin, uluslararası ödeme sistemleri üzerinden Rusya'ya kısıtlamalar getirildiğini belirterek, 'Gayrimeşru kısıtlamaların uygulandığı günümüzde, saldırı alanlarından birisi de uluslararası ödemelerdir. Şu anki uluslararası ödemeler sisteminin düzenlenmesi devletler ve finansal gruplardan oluşan dar bir kulübün kontrolü altında. Bu grup evrenin efendileridir ve tekelci bir şekilde her şeyi kontrol ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor

Dijital para birimleri teknolojilerini temel alarak, yeni uluslararası ödeme sistemleri geliştirilebileceğini vurgulayan Putin, 'Katılımcılar için tamamen güvenli ve daha da önemlisi bankalardan, üçüncü taraf müdahalesinden bağımsız yeni bir uluslararası ödeme sistemi oluşturmak mümkün.' değerlendirmesini yaptı.

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