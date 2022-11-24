Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren bölgede devam eden sağanak ve dolu, hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su basarken yayalar da yolda yürümekte zorlandı.

Yurt genelinde sonbahar yağmurları etkisini artırdı.



Kış mevsimine yaklaşırken birçok ilde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.



Bunlardan biri de Mersin oldu.



Ev ve iş yerlerini su bastı

Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken araçlar da su dolu yollarda ilerlemekte zorluk çekti.



Tarım alanları zarar gördü

Sağanak ve dolu, yayalara da zor anlar yaşattı.



Çok sayıda mahalle de sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.



Hasar tespit çalışmaları başladı

Salatalık ekili bazı seraların camları kırıldı, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri de zarar gördü.



AA'nın aktarımına göre; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı belirtildi.