Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında farklı zamanlarda bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta 37, can salında ise 15 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.