FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da 18 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.