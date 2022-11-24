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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başkanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Enver İbrahim'i, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etti.

Ekleme: 24.11.2022 - 19:07 Güncelleme: 24.11.2022 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
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