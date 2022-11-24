Bitlis’te durdurulan TIR'dan 133 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenerek durdurdukları TIR'ın dorsesindeki aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 133 kaçak göçmeni yakaladı.Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen TIR şoförü de gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan TIR şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.