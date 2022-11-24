Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalamasının gerçekleştirildiğini açıkladı. 3 ton 533 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini söyleyen Soylu, 12 kişinin tutuklandığını belirtti.
Türkiye tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleştirildi. Açıklmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaparken, konuyla ilgili şunları söyledi:
Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 12 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize Tebrikler!
Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 12 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize Tebrikler!