Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalamasının gerçekleştirildiğini açıkladı. 3 ton 533 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini söyleyen Soylu, 12 kişinin tutuklandığını belirtti.

Türkiye tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleştirildi. Açıklmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaparken, konuyla ilgili şunları söyledi: