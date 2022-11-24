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AK Parti'den 'Büyük İstanbul Buluşması'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Pazar günü yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleşecek büyük İstanbul programına ilişkin basın açıklaması düzenledi. 2023 seçimlerinde oylara sahip çıkmak için yaklaşık 100 bin kişilik dev kadrosuyla görev alacak sandık kurulu üyeleri, yönetim kurulları ve avukatların katılımlarıyla gerçekleştirilecek program Galatasaray NEF Stadyumu'nda yapılacak.

Ekleme: 24.11.2022 - 13:53 Güncelleme: 24.11.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den 'Büyük İstanbul Buluşması'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '2023 zaferinin işaret fişeği' olarak ifade ettiği 'Yüz Yüze 100 Gün' çalışmalarının yeni bir istikamet oluşturduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Girdiğimiz her hanede, selam verdiğimiz her işletmede, STK binalarında, sokak, cadde ve meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh ve güvenle yeniden soluklandık ve yola revan olduk. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tarihi bir yükselişin gücünü tesis edecek 2023 seçimleri için "İstanbul Hazır" diyoruz. 32 bin sandıkta görev alacak 96 bin neferimiz hazır. 4 buçuk milyon haneye selam ile varan teşkilatımız hazır. Mahalle yönetimlerimiz hazır.

İlçesini samimiyet ve azimle kucaklayan ilçe teşkilatlarımız hazır. Millete hadim olmayı onur bilen meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız hazır. Türkiye'nin umudunu varlığıyla büyüten Gençlik Kollarımız hazır.

Türkiye'nin umudunu emeğiyle büyüten Kadın Kollarımız hazır. Biz hazırız, İstanbul hazır!

Bugüne ve yarına, İstanbul'a ve Türkiye'ye söyleyeceğimiz söz hazır! İstanbul'un 2023 sözü şudur: "Birlik, irade, zafer." Birlikle bereketlenecek, iradeyle yükselecek, milletin eseri ve Allah'ın takdiri olan zaferle şahlanacağız. Duamız ve inancımız budur" dedi.

'YENİ BİR SİYASAL ÇALIŞMA MODELİ BAŞLATIYORUZ'

'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' kampanyamızla 2023 seçimlerinin ilk adımını atarak vira bismillah dediklerini kaydeden Kabaktepe, "Üye, sandık ve etkin kişiler bazında tam saha, tam kapasite yeni bir siyasal çalışma modelini başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda seçime kadar uzayan süreçte sahada olacağız. 96 bin sandık görevlimiz, sokak ve sandık bazlı ikinci gönül seferinde "Sokak sokak 2023'e ve hane hane 2023'e" çalışmalarını yapacaklar" diye konuştu.

'+1 ÜYE ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ'

Her sandık görevlisinin 14 hafta boyunca kendi sandığında oy kullanacak seçmenleri hanelerinde ziyaret edeceğini aktaran Kabaktepe konuşmasına şu şekilde devam etti:

Genel toplamda 71 bin sokak ve 4 buçuk milyon haneye ziyaret gerçekleştirilecek. 39 ilçede 2 milyonu aşkın üyemizi "Kardeşimin Evindeyim" deyip milletvekillerimizle ziyaret edeceğiz. "Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel" diyerek '+1 Üye' çalışmasını başlatacağız. Her üyemizin, bir yeni üye daha yapacağı çalışmayla ailemizin varlığını büyüteceğiz.

4.5 MİLYON HANE ZİYARET EDİLECEK

Kadın Kollarımız, "Kadının Sözü Türkiye'nin Gücü" şiarıyla ev ev, sokak sokak, meydan meydan gezerek zafer harcını karacaklar. Gençlik Kollarımız, "Türkiye Yüzyılı'nda Bayrak Sende" kampanyasını yürütecekler. Onlar da hane hane, sokak sokak, meydan meydan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yükseltecek "birlik, irade ve zafer" sütunlarını anlatacaklar. STK'larımıza tek tek temas edip "Konumuz İstanbul Sevdamız Türkiye" mottosuyla 2023 yolunda siyaseti besleyen istişare yollarını zenginleştireceğiz. Etkin kişilerimizi, kanaat önderlerimizi dinleyerek ortak bir fikir ve politik zenginlik oluşturacağız. Çalışma boyunca İstanbul'daki 4 buçuk milyon hanemizi, 71 bin sokağımızı üç kere arşınlamış olacağız. Tüm STK'larımızla bir araya gelmiş olacağız. İstanbul'un her sokağı, cadde ve meydanı AK Parti'nin zaferi için yarına hazır bir halde Türkiye Yüzyılı'na ilerleyecek."

'2023 ZAFERİNİN İLK ADIMI 27 KASIM'DA BAŞLATILACAK'

'2023 zaferinin ilk adımını oluşturacak kampanyanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı NEF Stadyumunda, 27 Kasım'da İstanbul ve tüm aziz milletimizle başlatacağız' diyen Kabaktepe şunları aktardı:

Sandık Yönetim Kurullarımızın, Sandık Kurullarımızın, Mahalle Yönetimlerimizin, İlçe Teşkilatlarımızın, Milletvekillerimizin, Bakan ve Genel Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla zafere giden yolda sözümüzü söyleyeceğiz. Birlik, irade ve zafer yolunda, liderimizin arkasında, ilk günkü aşkla milletimizle omuz omuza yarına yürüyeceğiz. Sefer bizden, takdir milletimizden, zafer Allah'tandır.
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