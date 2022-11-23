Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...

G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, 'Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan'a rozetini taktı.Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Ama Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü duyuyorum. Türk milletine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerimiz, bu aziz milletin toprağını, canını korumak için seferdedir. Allah ayağına taş değdirmesin. Allah her zaman yanlarında olsun. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz zorlu bir dönemden geçmektedir.Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum.Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız.'Öte yandan, Aydın CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin de AK Parti'ye katıldı.