Pençe Kılıç harekatında 254 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni bilgileri paylaştı.Bakan Akar, şu ana kadar 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 471 hedefin ateş altına alındığını aktardı.Hulusi Akar; "Pençe Kılıç Harekatı'nın tek hedefi teröristlerdir. Köşeye sıkıştılar, sivillere de ateş açmaya başladışar. Bir an önce temizlenmesi gerekiyor."AYRINTILAR GELİYOR...