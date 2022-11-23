Osman Gökçek detayları paylaştı: CHP ve HDP'nin gizli planları ortaya çıktı!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Duygu Çuhadar ile birlikte Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan Sürmanşet programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Gündeme ilişkin birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulunan Gökçek, CHP ve HDP arasında geçen gizli toplantılar hakkında kendilerine gelen kulis bilgilerini paylaştı. İşte Osman Gökçek'in Beyaz TV ekranlarında açıkladığı CHP-HDP görüşmesinin detayları...'Şu anda HDP ve CHP arasında bir görüşme olduğu yönünde ciddi haberler var. Ve bunlar pazarlık aşamasına gelmiş durumdalar. Hatta HDP ve CHP kendi arasında 3 bakanlık konusunda anlaşmışlar. Dördüncü bakanlık konusunda HDP'nin ciddi baskıları olduğu söyleniyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı konusunda HDP'ye verilmesi durumunda Türkiye'nin daha buna hazır olmadığı konusunda CHP'liler HDP'liler ile bir görüşme yapıyorlar. HDP'liler de diyor ki; 'Tamam bu Bakanlıkları bize vermiyorsanız, bu Bakanlıkların hepsini CHP yönetecek. İyi Partililerin hiçbiri gelmeyecek'. Birinci şartları bu.İkinci şartları; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesini istiyorlar. En büyük isteklerinden biri de HDP'nin Diyanet ile alakalı. HDP eğer Millet İttifakı iktidar olursa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendilerine verilmesini ve aynı HDP'de olduğu gibi eşbaşkanlık sisteminin kurulmasını istiyorlar. Ve Diyanet İşlerinde bir kadın bir erkek olarak oranın yönetilmesini istiyorlar. Bu kişileri belirleyecek kişilerin de HDP'liler olmasını bekliyorlar.Çok önemli bir kulis daha veriyorum. HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarttırırken -ki iktidara gelirlerse gelir gelmez bunu deneyecekler- temel şartı HDP'nin Demirtaş'a görev verilmemesi. Bu da ayrı bir kulis. Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın altını oyan bir HDP olduğunun da bir göstergesi. Bunlar zaten Demirtaş'ı kendi aralarında bir mağdur durumuna düşürüp oradan da oy devşirme peşindeler.Çok önemli bir bilgi daha veriyorum. CHP ve HDP'lilerin yaptığı toplantı neticesinde bize gelen bir bilgi bu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, YÖK ve TUBİTAK, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı'nın Özel Kalem'inin kim olacağı konusunda da konuşmalar yapılıyor. Çok enterasan gelebilir seyircilerimize ama Özel Kalem Müdürü'nü HDP onaylamadan Cumhurbaşkanı olurlar ise kesinlikle atamayacaklar. O kişinin kilit olacağını düşünüyorlar.Türkiye'de Diyanet üstünden dine müdahale etmeye çalışacak HDP. İşte HDP'nin Türkiye'nin üstünde planladığı planlar ve Kılıçdaroğlu'na aktarıldığı bize söylenen bilgiler bunlar. İyi Partililer bunları iyi dinleyin. Arkanızdan neler dönüyor görün.'