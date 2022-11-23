Milli Muharip Uçak son montaj hattında!

TUSAŞ tarafından 3 adet MMU Blok 0 ve 1 adet de MMU Blok I prototipinin üretileceği biliniyor. TUSAŞ tarafından tedariki planlanan 10 adet F110 motorunun 8 adedinin bu prototiplerde (uçak başı iki motor) kullanılacağı, geri kalan 2 adet motorun ise yedek amaçlı tedarik edileceği biliniyor.MMU’nun İlk Uçuşu Ne Zaman?Milli Muharip Uçak’ın üretim faaliyetleri, halihazırda TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın, 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması planlanıyor. MMU Blok 0’ın ilk uçuşunun ise 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.TUSAŞ, 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin üretimini tamamlamayı planlıyor. 2029 yılından itibaren ise MMU Blok I konfigürasyonun üretim faaliyetlerinin başlaması ve 10 adet MMU Blok I A/C’nin, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Türk Hava Kuvvetleri, 2030’lu yılların ilk yarısında MMU için IOC/FOC ilan edecek.