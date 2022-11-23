Meteorolojiden Düzce'ye sarı kodlu uyarı

Düzce Gölyaka merkez olmak üzere saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.Hasar binalar tespit edilirken bölge halkının caddelerdeki bekleyişi sürüyor.AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulandı.Açıklamanın ardından bir başka uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.Deprem bölgesindeki 5 günlük hava tahmin raporunu açıklandı.Rapora göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Öte yandan vatandaşlar için ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü de bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.