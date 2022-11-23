İBB’den suya 12’nci zam talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullunun suyunu bir kez daha zam yapmak için meclise geliyor. 24 Kasım 2022 yılında İSKİ Genel Kurulu toplantısında bakanlık makamı tarafından gönderilen maddeler arasında su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi gündemde 'Su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' maddesi yer aldı.13 Eylül'de Meclisi 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırılmasının ardından suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Su birim fiyatları 1'inci kademede 11, 69 TL olmuştu.Edinilen bilgiye göre; su zam talebini Tarife Komisyonu tarafından tadilen uygun görülecek ancak Cumhur İttifakı yönetimden gelecek zam oranına göre mecliste ara talep ederek gruplar arasında zam oranını değerlendirecek. Değerlendirme sonucunda ortak teklif olarak zam teklifi görüşülerek mecliste oylanacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti. İşte İBB yönetimi tarafından 3 yılda yapılan zam listesi:*Kasım 2019: Yönetim, yüzde 80'e varan oranlarda zam talep etti. (Cumhur İttifakı Mayıs 2020'de İSKİ Bütçesi görüşmelerinde zammı değerlendirelim diyerek reddetti. Ancak, Kovid-19 sebebiyle Mayıs'ta İSKİ Bütçesi görüşülemedi ve zam yapılmadı)*Temmuz 2020: Yönetim yüzde 40 zam talep etti. (Meclisten yüzde 12,60 geçti)*Kasım 2020: Yönetim yüzde 35 zam istedi (Zam yapılmadı)*Aralık 2020: Yönetim yüzde 39 oranında zam istedi. (Meclisten yüzde 6,84 oranında geçti)*Mayıs 2021: Yönetim yüzde 50 oranında zam istedi. (Zam yapılmadı, Kasım Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere ertelendi)*17 Haziran 2021: Yönetim yüzde 23 oranında zam istedi. (İSKİ, tarihinde ilk defa zam yapmak ve arsa satmak için İSKİ Olağanüstü Genel Kurul istedi) Ancak İBB Meclisi talebi Kasım ayına erteledi.*7 Eylül 2021: İBB Kasım ayını beklemeden suya zam yapmak için İSKİ Genel Kurulu'nu 7 Eylül 2021 tarihinde yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda yaklaşık yüzde 40 zam talebinde bulundu. (Cumhur İttifakı'nın teklifi olan yüzde 15.62 zam oy birliği ile kabul edildi.*15 Aralık 2021: İSKİ Genel Kurulu'nda, yönetim yüzde 57.38 zam teklifi ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını istedi. Ancak Cumhur İttifakının yeniden derleme oranına göre hesapladığı 17.80 teklifi oy birliği ile kabul edildi. (Oy birliği ile geçti ama İBB başkanı veto etti.)*16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi:0-15 m³ : 5,56TL 0-10 m³ : 9,40TL/m³16 m³ ve üzeri: 8,35TL 11-20 m³: 14,10TL/m³20 m³ ve üzeri 15 TL/m³ (Bu kademe yoktu. Bu kademe ve fiyat 16 Şubat'ta başladı.)*Millet İttifakı, yeni su kademeleri ile birlikte (kademeleri değiştirdi ve insani su kullanım hakkını düşürdü) yüzde 90'lardan yüzde 175'lere varan oranlarda zam talep etti. Cumhur İttifakı zammın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini bildirdi. İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edilmesine rağmen, CHP grubu bu Cumhur İttifakı'nın talebini kabul etmedi. 'Biz su zammı talebiyle gelmedik' söyleminde bulundu. Bunun üzerine Cumhur İttifakı 'Sizin zam talebiniz yoksa bizim hiç yok' diyerek kendi teklifini geri çekti. Millet İttifakı'nın zam talebi de oy çokluğu ile reddedildi.*5 Nisan 2022 – (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi) İBB yönetimi suya kademeli olarak yüzde 94 ila yüzde 136 zam talep etti. Cumhur İttifakı'nın reddiyle İBB Meclisi'nde yüzde 49.9 oranında zam kabul edildi.*13 Eylül 2022- İSKİ 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.*24 Kasım 2022- (Zam talep oranı henüz belli değil.)