En sevdiğinizi mutlu eden kutu: Felis Box

Felis Box, kedinizin sağlığına ve mutluluğuna önem veren, abonelik ile her ay düzenli olarak kedinizi mutlu etmek için kapının zilini çalan, kutunun içeriğinde onlarca sürpriz barındıran bir kedi kutusu olarak hizmet veriyor. Felis Box aynı zamanda size gönderilen her kutuda barınak dostlarına yardım ediyor.

En sevdiğinizi mutlu eden bir kutu olan Felis Box, kedinizin hem sağlığını hem mutluluğunu hem de eğlencesini tek kutu ile sağlıyor. Kutunun içerisinde kedi oyuncakları, tasmalar, mama kapları ve onlarca kedi sürpriz hediye yer alıyor. Aynı zamanda kediniz için lezzetli ikramlar, ödül çubukları, konserve mamalar, her kedinin ihtiyacı olan sağlık ürünleri bu kutunun içerisinde kediniz ile buluşuyor. Çoğu kedi için harika bir oyuncak olan boş kutular da küçük dostlarımızı mutlu etmeye devam ediyor.Kedinizin mutluluğunu sağlayan Felis Box barınak dostlarımızı da aynı anda mutlu ediyor. Size gönderilen her kutu için barınak dostlarımıza yardım ediliyor. Aynı zamanda kutunuza sokaktaki dostlarımız için de ikramlar ekleniyor. En sevdiğinizi mutlu eden kutu hem barınak hem de sokakta yaşayan dostlarımız için de bir mutluluk kutusuna dönüşüyor.Kutu kedinizin özelliklerine göre şekilleniyor. Abonelik planını seçerek abone olunuyor ve her ay kedinizin mutluluğu kapınızda beliriyor. En sevdiklerimiz olan dostlarımız için geliştirilen Felis Box'un kurucuları Burak Özgür, Adem Altaş ve yatırımcısı Özgür Çağlayan Öncü “Biz bir kutu fark yaratabilir mantığıyla, kedi sever girişimci ve yatırımcı uyumu ile kediler için en iyisini yapmayı, barınak ve sokaktaki dostlarımızın ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayarak bu girişimi yapma kararı aldık. Kedi ebeveynleri olarak tüylü dostumuzun ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda barınak ve sokaktaki dostlarımıza neden yardım etmiyoruz? İşte, yola çıkış felsefemiz bu oldu.“ sözleriyle yola çıkış hikayelerini özetliyor.2022 yılında, Burak Özgür ve Adem Altaş tarafından kurulan Özgür Çağlayan Öncü yatırımı ile hayat bulan Felis Box, tüm Türkiye'de internet üzerinden hizmet veriyor. Amacı kedileri mutlu etmek olan bu kutu bir sosyal sorumluluk olarak barınak dostlarımızı da unutmuyor.