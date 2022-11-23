  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,10 - 19,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

En sevdiğinizi mutlu eden kutu: Felis Box

Felis Box, kedinizin sağlığına ve mutluluğuna önem veren, abonelik ile her ay düzenli olarak kedinizi mutlu etmek için kapının zilini çalan, kutunun içeriğinde onlarca sürpriz barındıran bir kedi kutusu olarak hizmet veriyor. Felis Box aynı zamanda size gönderilen her kutuda barınak dostlarına yardım ediyor.

Ekleme: 23.11.2022 - 13:26 Güncelleme: 23.11.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
En sevdiğinizi mutlu eden kutu: Felis Box
En sevdiğinizi mutlu eden bir kutu olan Felis Box, kedinizin hem sağlığını hem mutluluğunu hem de eğlencesini tek kutu ile sağlıyor. Kutunun içerisinde kedi oyuncakları, tasmalar, mama kapları ve onlarca kedi sürpriz hediye yer alıyor. Aynı zamanda kediniz için lezzetli ikramlar, ödül çubukları, konserve mamalar, her kedinin ihtiyacı olan sağlık ürünleri bu kutunun içerisinde kediniz ile buluşuyor. Çoğu kedi için harika bir oyuncak olan boş kutular da küçük dostlarımızı mutlu etmeye devam ediyor.


Felis Box kutusu barınaklara yardım ediyor.
Kedinizin mutluluğunu sağlayan Felis Box barınak dostlarımızı da aynı anda mutlu ediyor. Size gönderilen her kutu için barınak dostlarımıza yardım ediliyor. Aynı zamanda kutunuza sokaktaki dostlarımız için de ikramlar ekleniyor. En sevdiğinizi mutlu eden kutu hem barınak hem de sokakta yaşayan dostlarımız için de bir mutluluk kutusuna dönüşüyor.



Kutu kedinizin özelliklerine göre şekilleniyor. Abonelik planını seçerek abone olunuyor ve her ay kedinizin mutluluğu kapınızda beliriyor. En sevdiklerimiz olan dostlarımız için geliştirilen Felis Box'un kurucuları Burak Özgür, Adem Altaş ve yatırımcısı Özgür Çağlayan Öncü “Biz bir kutu fark yaratabilir mantığıyla, kedi sever girişimci ve yatırımcı uyumu ile kediler için en iyisini yapmayı, barınak ve sokaktaki dostlarımızın ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayarak bu girişimi yapma kararı aldık. Kedi ebeveynleri olarak tüylü dostumuzun ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda barınak ve sokaktaki dostlarımıza neden yardım etmiyoruz? İşte, yola çıkış felsefemiz bu oldu.“ sözleriyle yola çıkış hikayelerini özetliyor.

En sevdiğinizi mutlu eden kutu: Felis Box


Felis Box Hakkında:
2022 yılında, Burak Özgür ve Adem Altaş tarafından kurulan Özgür Çağlayan Öncü yatırımı ile hayat bulan Felis Box, tüm Türkiye'de internet üzerinden hizmet veriyor. Amacı kedileri mutlu etmek olan bu kutu bir sosyal sorumluluk olarak barınak dostlarımızı da unutmuyor.
Milli Muharip Uçak son montaj hattında!
Bakan Dönmez: 'Elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed sorusuna yanıt
Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı
AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Pençe Kılıç harekatında 254 terörist öldürüldü
Dünyanın gözü, depremin yaşandığı Düzce'de
Düzce 5.9’luk deprem ile sallandı! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ına talimat: Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın
Osman Gökçek detayları paylaştı: CHP ve HDP'nin gizli planları ortaya çıktı!
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
'Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım' diyen Mansur Yavaş 5 dakikada çark etti! Ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü!
Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e alçak saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük